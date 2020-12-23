Пермская полиция усилила проверки из-за коронавируса

За три недели декабря в суды Пермского края направлено больше протоколов за COVID-нарушения, чем за весь ноябрь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермяков и организации стали чаще привлекать к ответственности за нарушение коронавирусных ограничений и санитарных норм в период пандемии. По данным ГАС «Правосудие», в суды региона в декабре поступило больше материалов, чем за весь ноябрь.

В суды Пермского края в декабре поступило 296 материалов, составленных по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Это на 16,5% больше, чем за весь ноябрь. Также в суды края поступило 1952 протокола, составленных по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). При этом за весь ноябрь по данной статье поступил 2151 протокол.

В ноябре также отмечен рост привлеченных к ответственности по данным статьям, на 20% и 36%, соответственно. В октябре же по ст. 20.6.1 КоАП РФ произошел вообще почти двукратный рост числа привлеченных к ответственности, по сравнению с сентябрем. По данной статье, например, наказывают граждан за отсутствие маски на суммы от 1 до 30 тысяч рублей.

По ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ чаще привлекают к ответственности организации и сотрудников этих компаний. Так октябре Ленинский районный суд Перми в 9 из 10 случаев принял решение о наказании. Например, продавцов в магазинах штрафовали на 7500 рублей, а Почту России — на 200 тысяч рублей.

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен.

Статистика привлечения к ответственности жителей и организации Пермского края в период пандемии коронавируса Ритис Бараускас