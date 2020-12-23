Галкин высказался о выдвижении Пугачевой в Госдуму

Муж артистки Аллы Пугачевой сообщил, что она не собирается выдвигаться в Госдуму Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Артистка Алла Пугачева е собирается участвовать в выборах на пост депутата Госдумы РФ в 2021 году. Шоумен и муж артистки Максим Галкин официально опроверг информацию о ее выдвижении.

«Алла ни в каких выборах участие принимать не будет и ни в какую Госдуму идти не собирается», — сообщил Галкин в своем Instagram. Артист также подчеркнул, что им никто не звонил по этому поводу, как сообщалось ранее в СМИ.

Газета «Ведомости» ранее опубликовала список потенциальных кандидатов, с которыми проводятся переговоры для выдвижения по округам, передает телеканал 360. Также в списке указывались футболист Игорь Акинфеев, комик, телеведущий Павел Воля и певица Валерия. Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января — началу февраля 2021 года, пишет «Национальная служба новостей». Муж певицы Валерии Иосиф Пригожин также сообщил, что они не проводили консультаций по избранию в Госдуму, сообщает « Царьград ».