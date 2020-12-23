Готовившую Тобольск к приезду Путина компанию обвинили в краже

По данным источника, у фирмы «Живое дерево» было изъято 514 елей и пихт Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тобольскую компанию «Живое дерево», которая, в том числе, занималась благоустройством предприятий «Сибура» перед приездом президента России Владимира Путина, поймали на незаконной вырубке 500 деревьев. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«22 декабря у рабочих фирмы „Живое дерево“, которые занимались вырубкой в Тобольском районе, было изъято 514 деревьев: пихт и елей. Эту информацию не предают широкой огласке, так как компания была одним из подрядчиков „Сибура“ и принимала непосредственное участие в подготовке предприятий холдинга к визиту президента, который состоялся в начале декабря. Эта фирма занимается высадкой деревьев и озеленением. К приезду Путина они высаживали деревья», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Директор компании «Живое дерево» Павел Найданов подтвердил факт изъятия деревьев. «У нас есть порубочный билет, есть участок для вырубки. Но дело в том, что рабочие, видимо, из-за невнимательности, вышли за его пределы. За это нарушение у нас действительно изъяли ели и пихты. То есть, разрешение у нас было. Мы работали там законно. Просто получилась вот такая ситуация», — пояснил он в беседе с агентством.

В областное ГУВД направлен запрос. Аналогичные запросы направлены в «Сибур» и департамент лесного комплекса Тюменской области.