Путин подвел итоги совещания в Тобольске

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин подвел итоги совещания по развитию нефтегазохимической отрасли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тобольске завершилось совещание по развитию нефтегазохимической отрасли, по итогам которого президент России Владимир Путин внес несколько поручений правительству РФ. Они коснулись, в частности, развития в стране малотоннажной и среднетоннажной химической промышленности и минимизации негативного влияния производства на климат и экологию.

  • «Первое: подготовить комплекс мер по развитию малотоннажной и среднетоннажной химической продукции в России до 2030 года. Необходимо увеличить объемы выпуска такой продукции на 70% по сравнению с показателями текущего года», — поручил глава государства;
  • «Второе: поручаю правительству разработать комплекс мер, в том числе налоговых, по стимулированию производства каучуков. На них сейчас широкий спрос и прогноз показывает, что они вряд ли будут уменьшаться», — уточнил президент;
  • «Третье: нужно реализовать ряд шагов, направленных на более широкое использование полимеров в сетях водоснабжения и водоотведения», — сообщил Путин участникам совещания по его завершению.

Кроме этого, он поручил правительству провести комплексную ревизию в промышленном строительстве, подготовив свод правил для внедрения новых передовых материалов и технологий, которые производит нефтехимический сектор. Также он дал задание разработать меры налогового и неналогового стимулирования производства вторичных полимеров для минимизации негативного влияния на климат и экологию.

Ранее агентство писало о том, что президент Путин прибыл в Тобольск, где возглавил совещание по развитию нефтегазохимической отрасли. Также он посетил комбинат «ЗапСибНефтехим» и заявил о том, что завод будет выпускать около двух миллионов тонн продукции в год.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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