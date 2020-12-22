По словам Алексея Текслера запаха от свалки в Челябинске уже нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На заседании Госсовета в Москве 23 декабря президент РФ Владимир Путин попросил челябинского губернатора Алексея Текслера доложить, как идет ликвидация самого большого в Европе мусорного полигона, расположенного в Челябинске. Президент также поинтересовался, когда Текслер в последний раз был на полигоне и нюхал ли, чем пахнет свалка сейчас, передает корреспондент URA.RU.

«Хотел бы вас вернуть к вопросу о самом большом в Европе, в рамках города, полигоне ТБО. Ясно, что не вы создавали, он 70 лет создавался. Что там происходит, и какие у вас соображения», — спросил Путин Текслера, после того, как челябинский губернатор выступил с докладом по своему вопросу.

«Спасибо, что даете сказать, это элемент нашей гордости, — поблагодарил в ответ Текслер. — Если полтора года назад невозможно было мимо свалки проехать, то сегодня техническая рекультивация завершена. Даже в эпицентре нет запаха». Губернатор сообщил, что в следующем году биологическая рекультивация свалки будет завершена, а на ее месте появится зеленый холм. Такую же работу ведут в Магнитогорске, где в июле будущего года завершится строительство нового полигона и начнется рекультивация старой свалки.

«Вы там были? Нюхали?» — спросил Путин, имея в виду челябинскую свалку. «С десяток раз, в последний раз — месяц назад», — пояснил Текслер. После чего президент поблагодарил челябинского губернатора за ответы. Заседание Госсовета посвящено национальным целям развития Российской Федерации до 2030 года.

Челябинская свалка существует с 1949 года и занимает 90 гектаров. По данным Росприроднадзора, она давала до 30% вредных выбросов в городе. Свалка была закрыта в 2018 году. Правительство РФ назначило ФГУП «РосРАО» (предприятие госкорпорации «Росатом») исполнителем проекта рекультивации. Рекультивацию свалки включили в нацпроект «Экология».