27 мая 2019
26 мая 2019
25 мая 2019
24 мая 2019

«Дочка» Росатома придумала, как избавить Челябинск от смога

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 16:29
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка министра экологии Сергея Лихачева на Полетаевский полигон и городскую свалку. Челябинск, мусор, бульдозер на свалке
Дочернее предприятие Росатома превратит челябинскую свалку в зеленый холмФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Проблемы экологии в Челябинске

Челябинскую свалку, единственный такой объект в черте города-миллионника и один из главных загрязнителей воздуха, превратят в зеленый холм. Жители и эксперты на общественных слушаниях одобрили план рекультивации, представленный госпредприятием «РосРАО», исполнителем работ.

Эксперты провели исследования и предложили уникальные инженерные решения. Например, вредный свалочный газ насосами будет закачиваться в трубопровод и сжигаться. Благодаря этому выбросы метана в атмосферу снизятся на 99% — с 28 тыс. тонн до 1,5 тонн в год. Биологический этап рекультивации предполагает высадку травы на плодородный грунт и продлится до пяти лет.

Экологический мониторинг будут проводить специалисты «РосРАО», общественники и эксперты минэкологии области. Все они участвовали в слушаниях и поддержали проект.

Первый замглавы «РосРАО» Дмитрий Хватков подчеркнул, что на общественных слушаниях представил детальную презентацию проекта. «Теперь мы направим документацию на государственную экологическую экспертизу Росприроднадзора, неотъемлемой частью которой станет протокол общественных слушаний. Проект пройдет строительную экспертизу. После этого начнется рекультивация», — рассказал он.

Челябинская свалка существует с 1949 года и занимает 90 гектаров. По данным Росприроднадзора, она давала до 30% вредных выбросов в городе. Свалка была закрыта в 2018 году. Правительство РФ назначило ФГУП «РосРАО» (предприятие госкорпорации «Росатом») исполнителем проекта рекультивации.

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...