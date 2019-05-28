«Дочка» Росатома придумала, как избавить Челябинск от смога

Дочернее предприятие Росатома превратит челябинскую свалку в зеленый холм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Челябинскую свалку, единственный такой объект в черте города-миллионника и один из главных загрязнителей воздуха, превратят в зеленый холм. Жители и эксперты на общественных слушаниях одобрили план рекультивации, представленный госпредприятием «РосРАО», исполнителем работ.

Эксперты провели исследования и предложили уникальные инженерные решения. Например, вредный свалочный газ насосами будет закачиваться в трубопровод и сжигаться. Благодаря этому выбросы метана в атмосферу снизятся на 99% — с 28 тыс. тонн до 1,5 тонн в год. Биологический этап рекультивации предполагает высадку травы на плодородный грунт и продлится до пяти лет.

Экологический мониторинг будут проводить специалисты «РосРАО», общественники и эксперты минэкологии области. Все они участвовали в слушаниях и поддержали проект.

Первый замглавы «РосРАО» Дмитрий Хватков подчеркнул, что на общественных слушаниях представил детальную презентацию проекта. «Теперь мы направим документацию на государственную экологическую экспертизу Росприроднадзора, неотъемлемой частью которой станет протокол общественных слушаний. Проект пройдет строительную экспертизу. После этого начнется рекультивация», — рассказал он.

Челябинская свалка существует с 1949 года и занимает 90 гектаров. По данным Росприроднадзора, она давала до 30% вредных выбросов в городе. Свалка была закрыта в 2018 году. Правительство РФ назначило ФГУП «РосРАО» (предприятие госкорпорации «Росатом») исполнителем проекта рекультивации.