Жириновский призвал сократить новогодние каникулы. «Мы миллиарды теряем»

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, ввж
Россиянам не нужно отдыхать в начале января, считает Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянам не нужны новогодние каникулы, начало января должно быть рабочим. С таким заявлением во время заседания Госсовета выступил лидер ЛПДР Владимир Жириновский.

«Нужно на работу выходить 2 января. Мы миллиарды теряем на этих каникулах. Дольше всех отдыхаем. Что будут люди делать? Они с ума будут сходить», — сказал Жириновский.

Кроме того, необходимо приостановить продажу туров за границу, считает глава ЛДПР. По мнению Жириновского, после этого россиян будут долго вывозить из-за рубежа.

Ранее Жириновский предлагал способ остановить рост цен на продукты в России, напоминает Nation News. По мнению политика, для контроля за подорожанием товаров нужно вводить «списки на арест».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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