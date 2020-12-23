Россиянам не нужно отдыхать в начале января, считает Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиянам не нужны новогодние каникулы, начало января должно быть рабочим. С таким заявлением во время заседания Госсовета выступил лидер ЛПДР Владимир Жириновский.

«Нужно на работу выходить 2 января. Мы миллиарды теряем на этих каникулах. Дольше всех отдыхаем. Что будут люди делать? Они с ума будут сходить», — сказал Жириновский.

Кроме того, необходимо приостановить продажу туров за границу, считает глава ЛДПР. По мнению Жириновского, после этого россиян будут долго вывозить из-за рубежа.

Ранее Жириновский предлагал способ остановить рост цен на продукты в России, напоминает Nation News. По мнению политика, для контроля за подорожанием товаров нужно вводить «списки на арест».