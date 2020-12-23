Инфекционисты раскрыли опасную особенность мутации коронавируса

Вирус не уйдет из-за мутаций, так как они его не ослабляют Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус в результате мутаций не может ослабнуть. В беседе с URA.RU об этом рассказали доктор медицинский наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Ирина Шестакова.

«Мутации не влияют на ослабевание вируса. Они влияют только на его жизнеспособность и приспосабливаемость к внешним условиям. А внешние условия — это, в том числе, количество иммунных людей: либо переболевшие, либо вакцинированные», — заявил Жемчугов URA.RU. Он уточнил, что, как только количество таких людей составит 70% всего населения планеты, вирус уйдет в природу.

С мнением о том, что коронавирус не ослабевает, согласна Шестакова. Она добавила, что даже если бы вирус ослаб, он бы никуда не делся. «Вирус уходит только тогда, когда ему не за что зацепиться. У него нет хозяина, где он размножается», — заявила она URA.RU. Однако, по ее мнению, для его «ухода» необходима вакцинация 75% населения причем в кратчайшие сроки — порядка года.

Ранее в Великобритании нашли новый штамм коронавируса, который также обнаружили затем в Дании, Нидерландах и Австралии, пишет телеканал 360. Однако различные мутации являются несущественным фактором для лечения пациентов, уточняет агентство Nation News. В России на данный момент выявлено 1 424 мутации нового вируса. При этом британского штамма у нас не обнаружено, сообщает « Царьград ».