23 декабря 2020

Милонов назвал Моргенштерна «дикой тварью» и призвал расстрелять

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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
Милонов готов дать Моргенштерну 100 палок по пяткам, чтобы он больше не мог ходить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рэпер Алишер Моргенштерн — это античеловек и развратитель детей. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Я лично готов ему дать 100 палок по пяткам, чтобы он больше не мог ходить. Я готов его высечь плетьми у Басманного суда, на Красной площади вывести его на Лобное место и примерно наказать», — сказал Милонов в эфире радио «КП». Депутат назвал музыканта «дикой тварью» и призвал расстрелять. «Потому что Моргенштерн это человек, который не должен жить в том виде, в котором он сейчас живет. Если он будет продолжать петь, надо просто зашить ему рот, как Нео в „Матрице“. Чтобы он ходил с зашитым ртом и мычал», — объяснил свое мнение Милонов.

Ранее стало известно, что по данным стриминговой платформы Spotify, Моргенштерн стал одним из самых прослушиваемых артистов в России, передает «Пятый канал». Сам рэпер рассказал, что за полчаса выступления на корпоративных мероприятиях берет три миллиона. Конкретной валюты Моргенштерн не указал, пишет VSE42.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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