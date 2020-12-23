23 декабря 2020

Профессор РАН назвал источник второй волны коронавируса в России

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Источником второй волны коронавируса в России стали сами россияне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Источниками заражения коронавирусом во время новой волны заболевания в России стали не приезжие граждане, а сами жители страны. Об этом заявил заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгий Базыкин.

«Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России», — цитирует Базыкина РИА «Новости». По словам врача, в отличие от ситуации весной-летом этого года, когда большинство заражений фиксировалось со стороны приезжих, в настоящее время источником заболевания являются сами жители страны.

Главный врач городской клинической больницы №15 в Москве Валерий Вечорко перечислил различия между весенним пиком заболеваемости коронавирусом и ситуацией на данный момент. По его словам, сейчас все чаще фиксируется волнообразное течение заболевания.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова не исключила появление в России новых мутаций коронавируса. По ее словам, которые приводит «Национальная служба новостей», из-за малого количества исследований самого генома, не исключено, что в стране уже есть заболевшие новым типом инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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