У пациентов отмечают волнообразные подъемы температуры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пациенты с коронавирусом сейчас сталкиваются с волнообразным течением болезни. Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения города Москвы Валерий Вечорко отметил, что весной у пациентов наблюдались другие симптомы.

«Если раньше у нас поступал пациент с лихорадкой, она была стойкая, в течение какого-то периода времени, а потом наступало улучшение. То сейчас течение болезни — волнообразное», — рассказал врач в интервью РИА «Новости». Сейчас у пациентов температура то повышается, то снижается в течение некоторого времени, уточняет « Царьград ».

Ранее инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал, что через пять-семь лет коронавирус станет более заразным, пишет телеканал 360. Однако он отметил, что он станет вызывать меньше осложнений. Уже весной 2021 года врачи ожидают наступление третьей волны коронавируса, который совпадет с очередным сезоном гриппа, отмечает агентство Nation News.