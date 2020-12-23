Врач: коронавирус сейчас протекает иначе, чем весной. Названы новые симптомы

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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
У пациентов отмечают волнообразные подъемы температуры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пациенты с коронавирусом сейчас сталкиваются с волнообразным течением болезни. Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения города Москвы Валерий Вечорко отметил, что весной у пациентов наблюдались другие симптомы.

«Если раньше у нас поступал пациент с лихорадкой, она была стойкая, в течение какого-то периода времени, а потом наступало улучшение. То сейчас течение болезни — волнообразное», — рассказал врач в интервью РИА «Новости». Сейчас у пациентов температура то повышается, то снижается в течение некоторого времени, уточняет «Царьград».

Ранее инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал, что через пять-семь лет коронавирус станет более заразным, пишет телеканал 360. Однако он отметил, что он станет вызывать меньше осложнений. Уже весной 2021 года врачи ожидают наступление третьей волны коронавируса, который совпадет с очередным сезоном гриппа, отмечает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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