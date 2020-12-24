Риелторы назвали оптимальное время для покупки недвижимости

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По мнению риелторов, сейчас оптимальное время для приобретения квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Оптимальным временем для покупки вторичной недвижимости являются первые месяцы нового года, так как в это время собственники жилья, зачастую, снижают цены. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских.

«Ситуация вполне вероятно изменится в январе—феврале. В это время собственники как раз лояльнее в отношении дисконта по своим квартирам. Другими словами, в январе—феврале люди, не продавшие квартиру в прошлом году, с учетом низкого спроса при реальном покупателе обычно готовы сделать скидку», — рассказал Камельских.

Другой собеседник URA.RU риелтор Павел Боровиков отметил, что в настоящее время выгодно приобретать недвижимость для проживания. «Если мы говорим про покупку недвижимости для себя, то сейчас, конечно, самое лучшее время. И оно продлится благодаря условиям льготной ипотеки», — подчеркнул собеседник агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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