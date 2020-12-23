Дискуссия о работе правительственных фондов ХМАО в окружной думе получилась жаркой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат фракции ЛДПР Евгений Данников на заседании думы ХМАО раскритиковал работу фондов, которые созданы окружным правительством. Речь об этом зашла во время обсуждения полномочий фонда научно-технологического развития Югры, передает корреспондент URA.RU.

«Какой фонд не возьми, обязательно коррупция, растраты, хищение уголовные дела, и, как следствие, упреки, негатив и недоверие граждан. Сейчас вы предлагаете наделить фонд научно-технологического развития неслыханно широкими полномочиями. Финансироваться он будет из бюджета округа, а дальше обязательно последуют грандиозные проекты, миллиарды бюджетных вливаний. Каков будет итог траты бюджетных средств — это вопрос. Говорить про контроль бюджетных средств со стороны правительства, думаю, тоже бессмысленно, оглядываясь на череду скандалов по другим фондам», — заявил депутат Думы ХМАО Евгений Данников.

Директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин заявил, что окружной фонд научно-технологического развития создан для привлечения частных инвестиций. «Мы рассчитываем, что в первую очередь фонд будет ориентироваться на привлечение частных инвестиций. Просто для того, чтобы перераспределять бюджетные средства, смысла в фонде нет. Мы в этом направлении как раз будем работать и считаем, что этот инструмент должен быть эффективным. В сфере фондов, так и в любой другой сфере, в случае нарушения законодательства это должно преследоваться по закону». Спикер окружного парламента Борис Хохряков попросил Данникова не обобщать, говоря о работе всех югорских фондов во время выступления. В итоге, законопроект был принят. Лишь фракция ЛДПР воздержалась в ходе голосования.

Ранее URA.RU сообщало, что фонд научно-технологического развития Югры занимается созданием научно-технологического центра в Сургуте. Это научный кластер нефтегазового сектора на площади в 60 гектаров, который должен быть построен в крупнейшем городе ХМАО за следующие 10 лет.