Дмитрий Вяткин прокомментировал обвинения в грубом ответе журналисту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин опроверг сообщения о том, что в грубой форме отказался общаться по телефону с журналистом «Настоящего времени». Политик сообщил, что в опубликованной записи разговора слышен не его голос, и предположил, что это была «постановка».

«Мы много рассуждаем о клевете в интернете и даже приняли специальный закон об ответственности за это. И видите, я сам стал жертвой клеветы или такой ситуации. Вот уже несколько часов в интернете распространяется запись якобы с моим грубым комментарием девушке журналистке. Это чистой воды постановка. Я официально могу заявить, что вне зависмости от остроты вопроса издания, которое представляет журналист, я общаюсь всегда максимально корректно», — сказал Вяткин.

Депутат представил аудио со своим настоящим голосом, чтобы была возможность сравнить его с тем, что слышен в записи «Настоящего времени». «Вы видите, что это два абсолютно разных голоса, комментарии здесь излишни, — добавил Вяткин. — На мой взгляд, распространеие подобных обвинений без каких-либо доказательтсв, как минимум, непрофессионально. К сожаленю, для некоторых это является основой их работы. Но это не дает нашим гражданам объективной информаци, это вводит их в заблуждение».

23 декабря Госдума одобрила в третьем чтении закон о лишении свободы за клевету в интернете, автором которого выступил Вяткин. Телеканал «Настоящее время» сообщил, что их журналист попытался получить комментарий у депутата, но получил ответ: «Не надо мне комментарии никакие, идите в ж…у». После опровержений депутата редакция «Настоящего времени» признала ошибку и извинилась перед политиком.