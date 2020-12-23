Мэр из ХМАО за год до выборов сделал заявление о своей карьере

Глава Нижневартовска заявил, что готов продолжить работу в городе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Нижневартовска (ХМАО) Василий Тихонов, как бы ни сложилась его политическая карьера, намерен продолжить работать в городе. Так Тихонов ответил на вопрос журналиста URA.RU о том, планирует ли он в следующем году во второй раз претендовать на пост мэра.

«Я на пенсию не собираюсь, буду работать. Я живу в Нижневартовске более тридцати лет и он для меня родной. И я надеюсь, что жители должны это видеть по моему отношению к городским проблемам. Я буду свое будущее формировать так, чтобы оно было связано исключительно с городом Нижневартовском», — заявил Тихонов во время пресс-конференции, на которой присутствовали журналисты ведущих СМИ региона.

Полномочия главы Нижневартовска Василия Тихонова на посту мэра истекают осенью следующего года. Учитывая, что прямых выборов мэра нет, Тихонов должен будет на общих основаниях пройти организованный думой города конкурс, а затем — получить поддержку депутатов. Гордума к тому моменту будет уже новая (осенью 2021 года истекают полномочия ее прежнего состава).

Ранее URA.RU писало, что глава Нижневартовска Василий Тихонов и несколько других мэров рассматриваются в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы от Югры в 2021 году. Для этого в регионе провели соцопрос, где респондентов попросили оценить узнаваемость и уровень доверия к ряду политиков.