Путин подвел экономические итоги 2020 года

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
В России не произошло критического спада в экономике, сказал Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В условиях пандемии коронавируса в экономике России не произошло критического спада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговом совещании с правительством страны.

«Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад. Смогли сохранить наши ведущие отрасли. Не просто сохранить, а выработали системные меры поддержки практически каждой отрасли. В целом смогли решить вопрос о защите людей», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По словам главы государства, властям удалось добиться «стабильных и устойчивых макроэкономических показателей». Также президент напомнил, что в пандемию продолжалась реализация важных строительных проектов.

Ранее Путин заявлял, что пандемия COVID-19 стала серьезным вызовом для экономики и социальных сфер России, пишет RT. Финансовые аналитики ожидают, что реальные доходы россиян и ВВП страны начнут восстанавливаться не раньше 2022 года, поэтому весь 2021 год граждане проведут в условиях кризиса. А переход к бюджетной консолидации может сдержать восстановительный темп роста российской экономики, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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