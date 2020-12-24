Путин подвел экономические итоги 2020 года

В России не произошло критического спада в экономике, сказал Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В условиях пандемии коронавируса в экономике России не произошло критического спада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговом совещании с правительством страны.

«Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад. Смогли сохранить наши ведущие отрасли. Не просто сохранить, а выработали системные меры поддержки практически каждой отрасли. В целом смогли решить вопрос о защите людей», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По словам главы государства, властям удалось добиться «стабильных и устойчивых макроэкономических показателей». Также президент напомнил, что в пандемию продолжалась реализация важных строительных проектов.

Ранее Путин заявлял, что пандемия COVID-19 стала серьезным вызовом для экономики и социальных сфер России, пишет RT. Финансовые аналитики ожидают, что реальные доходы россиян и ВВП страны начнут восстанавливаться не раньше 2022 года, поэтому весь 2021 год граждане проведут в условиях кризиса. А переход к бюджетной консолидации может сдержать восстановительный темп роста российской экономики, передает « Царьград ».