Финансовый аналитик заявила о кризисе в 2021 году

Восстановление экономики к уровню 2019 года ожидается не раньше, чем через 2 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Реально располагаемые доходы населения и ВВП страны начнут восстанавливаться не раньше 2022 года и 2021 год россиянам предстоит провести в кризисных условиях. Об этом заявила руководитель аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина.

«Восстановление к уровню 2019 года, как ВВП, так и уровня реальных располагаемых доходов населения, стоит ожидать не ранее 2022 года», — передает слова эксперта ТАСС. Морина отметила, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса реально располагаемые доходы населения по итогам года сократятся на 5%. Аналитик спрогнозировала, что в 2021 году возможен рост реально располагаемых доходов на 4%, однако этого все равно будет недостаточно, чтобы достигнуть уровня 2019 года.

Морина отметила, что на покупательскую способность большое влияние в следующем году будут оказывать ускорившаяся инфляция, повышение ставки налогообложения доходов свыше 5 млн рублей в год и налогообложение сбережений свыше 1 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции заявили, что экономика России выйдет из кризиса в конце 2021 — начале 2022 года. По словам главы государства, выход из кризиса будет зависеть от того, насколько быстро удастся справиться с пандемией.