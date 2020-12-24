В Кургане заговорили о новой должности для сенатора

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов (в середине) может возглавить отделение «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Член Совета Федерации от Курганской области Сергей Муратов может возглавить региональное отделение «Единой России». О таких разговорах в политических кулуарах URA.RU рассказали осведомленные источники.

«Сегодня Муратова пригласили к [Сергею] Перминову, заместителю секретаря генсовета „Единой России“ [Андрея Турчака] по кадровым вопросам. Ему эта должность нужна и позволит прочно освоиться в Совете Федерации», — отметил инсайдер. По его сведениям, кадровая ротация у курганских единороссов произойдет в скором времени.

Другой политический инсайдер считает, что перед выборами в Госдуму смена лидера в курганском отделении ЕР не произойдет. «Муратов, если станет секретарем, зачистит всю прежнюю команду. У него давний конфликт с некоторыми членами президиума. Сейчас эти внутрипартийные разборки никому не нужны. На кону кампания в Госдуму, а рейтинг партии падает», — считает политик.

При этом он отметил, что правая рука Муратова на выборах в облдуму Мария Духновская уже работает в реготделении «Единой России». «Она сейчас помощник сенатора в партии. Вскоре там появится еще один человек сенатора. Свои люди у него в партии появляются. Но будет ли у него время на руководство партией. Сейчас он самый загруженный политик», — рассказал инсайдер.

Источники в реготделении партии отметили, что нынешний секретарь Евгений Кафеев и сам был бы рад избавиться от должности. «На него взвалена огромная работа. Раньше помогало правительство. Теперь нет», — отметил инсайдер.

Кафеев в разговоре с URA.RU пояснил, что не слышал о кадровой ротации. Муратов объяснил, что ему такого предложения не поступало.