Власти ЯНАО поднимают цены на жизненно важные перевозки

Речные перевозки на Ямале станут дороже с 2021 года Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В ЯНАО вырастут цены на речные перевозки из отдаленных муниципалитетов в Салехард. С 1 января повысятся льготные тарифы для взрослых и детей, а также стоимость провозки багажа, стало известно URA.RU. Информацию подтвердили в окружном правительстве.

Со следующего года дорога из Салехарда в Казым-Мыс и Лопхари подорожает до 1936 и 1632 рублей (вместо 1868 и 1574). Проезд из села Горки в окружную столицу будет стоить 1464 рублей, раньше он стоил 1412 рублей. Цена за место на борту судна, курсирующего между Салехардом и селом Мужи, вырастет с 1276 до 1322 рублей. Проезд из Ныды будет стоить 2542 рублей, из Кутопьюгана — 2126 рублей. Билет на судно в Новый Порт подорожает до 2992 рублей. Документ о повышении цен сейчас разрабатывает департамент тарифной политики, копия проекта приказа есть в распоряжении URA.RU.

В пресс-службе правительства ЯНАО пояснили URA.RU, что цены поднимут из-за инфляции. «В текущем году повышение ожидается на 3,6%. Стоит при этом отметить, что цена на все субсидированные рейсы на самолеты по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам остается прежней», — сказали в правительстве.

Водные маршруты жизненно важны для жителей ЯНАО. Многие ямальцы живут в отдаленных труднодоступных поселениях, которые связаны с городами только воздушным и речным сообщением. Ежегодно катерами и теплоходами пользуются более 30 тысяч человек.

Ранее правительство ЯНАО решило за 110 млн рублей закупить пассажирские катеры КС-162, которые могут ходить по обмелевшим рекам. С помощью техники власти хотят частично решить проблему изоляции отдаленных территорий.