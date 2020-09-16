Проблему отдаленных поселений ЯНАО решат за 100 миллионов рублей

Новые катера решат проблему сообщения с отдаленными поселениями Фото: сайт департамента транспорта ЯНАО

Правительство ЯНАО ищет поставщика двух пассажирских катеров КС-162, способных ходить по обмелевшим рекам и приставать к необорудованному берегу, — это частично решит проблему изоляции отдаленных территорий. Из размещенного на сайте госзакупок объявления следует, что за два судна Ямал готов заплатить 110 млн рублей.

В материалах закупки указано, что приобретаются два новых водометных пассажирских катера КС-162 или аналогичные, с экипажем 2 человека и вместимостью не менее 44 пассажиров и скоростью не ниже 39 км/час. «Поставка пассажирского водометного катера, — говорится в документах закупки. — 2 штуки, цена за единицу 55 млн рублей».

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 30 сентября, электронные торги состоятся 2 октября. Поскольку указан год выпуска не ранее 2021 года, то можно предположить, что поставка катеров произойдет уже в следующей навигации, поставщик должен будет доставить катера для передачи заказчику в речной порт Салехарда.

КС-162 ранее уже закупались для нужд окружной дирекции транспорта. Один такой катер был закуплен в 2019 году и курсирует в летний период по рекам Шурышкарского района.

Главным достоинством катеров данного типа является крайне низкая осадка — всего 0,47 м при полном водоизмещении, что позволяет производить посадку и высадку пассажиров даже с необорудованного берега. По информации URA.RU, именно в связи с отсутствием судов данного класса в этом году приходилось отменять рейсы в отдаленные поселения: обычный водный транспорт не мог зайти в Панаевск и Яр-Сале по обмелевшим рекам.