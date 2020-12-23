Губернатор Шумков рассказал, в каком случае привьется от COVID

Вадим Шумков заявил, что не боится уколов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков готов поставить прививку от коронавируса, но сделает это, когда в регион поступит достаточная партия вакцины. Предварительно он получит разрешение врачей, заявил глава региона в интервью ГТРК «Курган», которое 24 декабря вышло на телеканале «Россия 24».

«Как только прививка поступит в достаточном количестве, я возьму показания у врачей. Если скажут, что показано прививаться, буду прививаться», — рассказал Шумков. Он напомнил, что пока в регион поступила вакцина, предназначенная только для врачей и учителей. «Если я сейчас возьму одну прививку для себя, это будет, как минимум, некрасиво», — считает губернатор. Он добавил, что уже привит от гриппа: «Так что никакого страха от укола не испытываю».

В декабре в Курганскую область поступило две партии вакцины — всего около 1000 доз. 70% из них предназначены для врачей, остальные — для педагогов, сообщало ранее URA.RU. Люди этих профессий находятся в зоне риска: одни контактируют с больными, другие — с детьми, которые часто бессимптомно переносят заболевание и становятся источником заражения взрослых.

На днях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что привился от коронавируса еще летом, во время второго этапа испытаний вакцины. Прививки поставили и некоторые члены свердловского правительства.