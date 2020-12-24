Во ВШЭ выделили минусы предложенного ЦБ способа накопления пенсии

Предлагаемая ЦБ система индивидуальных инвестиционных счетов имеет недочеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Главный минус индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) заключается в том, что россияне вряд ли поверят государству и сразу включатся в новую систему. Об этом заявил эксперт по бюджету и инвестициям, профессор НИУ ВШЭ Иван Родионов.

Ранее Центробанк предложил создать новый тип индивидуального инвестиционного счета (ИИС), который позволит накопить на достойную пенсию. Такой инвестиционный счет будет рассчитан на срок от 10 лет, а сумма на счете ограничиваться не будет. Инвесторы смогут получать налоговые вычеты.

«Люди вряд ли „поведутся“ на то, что менялось уже как минимум трижды за последние десятилетие. Трудно найти человека, который опять поверит государству и сразу включится в эту новую систему. Второй момент — не стоит сбрасывать со счетов инфляцию. Все индексации и ставки у нас привязываются к ее официальным значениям. Но мы все ходим по магазинам и по ценам видим, что реальная инфляция бывает гораздо выше», — цитирует Родионова «Свободная пресса».

До этого зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что институт накопительных пенсий в РФ будет демонтирован до 2023 года. Однако он отметил, что деньги, уже хранящиеся на счетах средства не будут затронуты. Однако экономисты уверены: велика вероятность, что россияне потеряют «замороженную» накопительную пенсию, и она будет принудительно переведена в страховую часть пенсии.