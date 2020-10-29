Центробанк предложил россиянам новый способ накопить на пенсию

В России хотят создать новый тип индивидуального инвестиционного счета (ИИС), который позволит накопить на достойную пенсию. С таким предложением выступили в Центробанке РФ.
«Третий тип ИИС дает возможность купить жилье или повысить свой доход после выхода на пенсию», — говорится в сообщении на сайте Банка России. Такой инвестиционный счет будет рассчитан на срок от 10 лет, а сумма на счете ограничиваться не будет. Инвесторы смогут получать налоговые вычеты. Как сообщили в Центробанке, ИИС третьего типа можно открыть одновременно со счетом второго и первого типа.
Ранее финансовый консультант Наталья Смирнова рекомендовала россиянам вместо банковских вкладов открыть ИИС или купить консервативные облигации. Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина отметила, что управление индивидуальным счетом можно передать в специальную компанию, которая сможет грамотно проводить операции за вознаграждение, передает агентство Nation News.
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