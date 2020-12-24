24 декабря 2020

В новом округе Курганской области избрали первого главу

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Выборы главы Шумихинского района г Шумиха Курганская обл, максимовских сергей
Сергей Максимовских избран главой Шумихинского округа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Первым главой Шумихинского муниципального округа Курганской области избран Сергей Максимовских, который ранее руководил Шумихинским районом. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты окружной думы.

«Из 14 депутатов, принимавших участие в заседании думы, 14 проголосовали за кандидатуру Сергея Максимовских», — говорится в сообщении на сайте Шумихинского округа. Соперником Максимовских был сотрудник местной администрации Владимир Букреев. Оба перед голосованием представили депутатам свои программы социально-экономического развития округа. Ожидается, что Максимовских официально вступит в должность уже 25 декабря.

Шумихинский округ образован в этом году путем объединения всех муниципалитетов, входящих в состав Шумихинского района. Он стал одним из двух пилотных муниципалитетов, на котором областные власти опробовали новую реформу.

Максимовских родился в 1958 году в селе Михайловка Шумихинского района. Трудовую деятельность начал в январе 1979 года, устроившись трактористом в колхоз «Родина». В ноябре 1979 года он поступил на службу в органы внутренних дел. В 1992 году Максимовских окончил Высшую юридическую заочную школу МВД СССР, а в 2015 году — Южно-Уральский государственный университет (по специальности государственное и муниципальное управление). До 2016 года он руководил районным отделом полиции, а затем стал главой Шумихинского района.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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