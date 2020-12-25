Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские ученые способны остановить пандемию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России есть все необходимые для победы над COVID-19 знания. По ее словам, эта информация досталась ученым дорогой ценой, но эти знания — бесценны.

«Сегодня, пройдя весь этот этап, я хочу сказать, что мы знаем, как его [коронавирус] победить, мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним бороться. Это большие знания, к сожалению, получены ценой огромного труда и даже потерь, но эти знания сегодня есть, они бесценны, но и вместе с тем они сегодня внушают оптимизм», — заявила она в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Не так давно Попова выступила с заявлением, что количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снижается и ситуация с пандемией в целом стабилизируется, сообщает RT. Но если россияне во время новогодних праздников отнесутся к рекомендациям Роспотребнадзора безответственно, то после каникул нас ждет новая вспышка эпидемии, предупреждает инфекционист Евгений Тимаков. Врач прогнозирует в этом случае прирост до 40 тысяч заражений в сутки, пишет «Национальная служба новостей».