Диетологи развеяли миф о вреде майонеза

Майонез калорийный, но не вредный, заявляют врачи-диетологи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Майонез не является вредным продуктом. Проблема заключается в том, что этот калорийный соус добавляют в блюда в больших количествах, рассказали врачи-диетологи Марина Макиша и Дарья Русакова.

«Представление о том, что майонез какой-то ужасный продукт, неправильное. Майонез делают на основе растительного масла и яичного порошка, добавление сахара там минимальное. То есть, если это качественный майонез, то это то же самое, что растительное масло», — рассказала Макиша изданию «Ридус». Диетолог советует не добавлять много майонеза в блюда или разбавлять его менее калорийными соусами — например, йогуртом, сметаной, ряженкой или простоквашей.

Врач Дарья Русакова в качестве альтернативы майонезных заправок советует использовать бальзамический уксус, лимонный сок и зелень. А в традиционных салатах, например, в оливье или селедку под шубой, она рекомендует добавлять майонез с меньшей жирностью.

Ранее диетологи советовали готовить ингредиенты для салатов заранее и хранить их отдельно друг от друга. Также врачи называли самые дешевые и полезные продукты, которые стоит есть каждый день.