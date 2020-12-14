Диетолог перечислила самые опасные блюда новогоднего стола

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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, прилавок, майонез, провансаль ежк
Майонез является одним из опасных продуктов для новогоднего стола из-за прекрасной среды для размножения бактерий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Салаты с майонезом, яйцами, мясом и морепродуктами являются самыми опасными блюдами новогоднего стола. Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему именно к этим продуктам стоит относиться с осторожностью.

«Лучшая среда для микробов — теплая и влажная, именно такие условия и достигаются в наших любимых салатах. Почему так опасен майонез? Как раз потому, что он дает повышенную влажность», — пояснили диетолог РИА «Новостям». Она отметила, что все салаты опасно употреблять в новогоднюю ночь, так как они стоят несколько часов празднования и киснут.

Диетолог советует готовить ингредиенты для салата заранее и хранить их отдельно друг от друга. Однако от рыбы, морепродуктов, яиц, мяса и колбасы стоит воздержаться вообще. Эти продукты вызывают самые тяжелые отравления.

Ранее эксперты заявили о повышении цен на продукты перед новым годом, пишет портал «Утро.ру». В Росстате подсчитали, что стоимость традиционных праздничных салатов увеличилась на 7-8% в среднем по стране. Диетологи в беседе с URA.RU дали несколько простых советов, как сделать праздничный стол более дешевым и при этом полезным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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