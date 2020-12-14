Диетолог перечислила самые опасные блюда новогоднего стола

Салаты с майонезом, яйцами, мясом и морепродуктами являются самыми опасными блюдами новогоднего стола. Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему именно к этим продуктам стоит относиться с осторожностью.
«Лучшая среда для микробов — теплая и влажная, именно такие условия и достигаются в наших любимых салатах. Почему так опасен майонез? Как раз потому, что он дает повышенную влажность», — пояснили диетолог РИА «Новостям». Она отметила, что все салаты опасно употреблять в новогоднюю ночь, так как они стоят несколько часов празднования и киснут.
Диетолог советует готовить ингредиенты для салата заранее и хранить их отдельно друг от друга. Однако от рыбы, морепродуктов, яиц, мяса и колбасы стоит воздержаться вообще. Эти продукты вызывают самые тяжелые отравления.
Ранее эксперты заявили о повышении цен на продукты перед новым годом, пишет портал «
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