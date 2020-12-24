24 декабря 2020

Курганские чиновники посоветовали жителям поговорить с собаками

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, бездомные животные, бездомная собака
Говорить с бездомными собаками посоветовали в администрации Катайского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Катайского района (Курганская область) рассказали о проблеме с бездомными собаками в муниципалитете. Пока она остается нерешенной, в мэрии дали несколько советов, один из которых — поговорить с собаками.

«Можно поговорить с собаками. Это помогает очень часто», — говорится в сообщении местной администрации в соцсетях. Также представители власти при нападении собак рекомендовали обходить стаи, сохранять спокойствие, звать на помощь, использовать резкие звуки и замахиваться камнем (настоящим или воображаемым). По их данным, так советуют себя вести зоозащитники.

Представители администрации написали, что за полмесяца к ним 15 раз обращались с просьбой решить проблему с бродячими собаками в Катайске. «Винят в этой ситуации практически все администрацию Катайска. Но в этом вопросе (как и во всех остальных) исполнительная власть работает в строгом соответствии с законодательством», — объяснили представители власти.

Сотрудники администрации добавили, что сейчас отстрел животных запрещен. Собак можно только стерилизовать, но это дорогостоящая процедура. За 2020 год в городе было стерилизовано 24 собаки, но, по словам представителей администрации, пока от этих действий нет позитивного эффекта. В администрации попросили жителей помочь решить эту проблему и приютить бездомных собак у себя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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