Елена Неганова покидает администрацию Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Глава департамента культуры мэрии Перми Елена Неганова уходит с должности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации на своей странице в Telegram.

«Елена Неганова покидает пост начальника департамента культуры администрации Перми. 28 декабря у нее последний рабочий день. Она возглавит Центр спортивной подготовки Пермского края», — информирует пресс-служба.

Неганова была назначена руководителем департамента культуры в 2018 году. До этого она являлась директором МАУК «Центральный выставочный зал». Центр спортивной подготовки является подведомственным министерству спорта Прикамья учреждением. Его руководителем был Петр Перминов.

Ранее URA.RU писало, что в конце 2019 года в учреждении несколько раз проводились обыски в связи с возможным хищением бюджетных средств. Деньги выделялись на реализацию нескольких госпрограмм. Впоследствии Федеральная налоговая служба заблокировала финансовые счета Центра спортивной подготовки.