26 декабря 2020
25 декабря 2020
24 декабря 2020

Из мэрии Перми ушла главная по культуре. Она возглавит скандальную структуру

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по
Елена Неганова покидает администрацию Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Перестановки в мэрии Перми

Глава департамента культуры мэрии Перми Елена Неганова уходит с должности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации на своей странице в Telegram.

«Елена Неганова покидает пост начальника департамента культуры администрации Перми. 28 декабря у нее последний рабочий день. Она возглавит Центр спортивной подготовки Пермского края», — информирует пресс-служба.

Неганова была назначена руководителем департамента культуры в 2018 году. До этого она являлась директором МАУК «Центральный выставочный зал». Центр спортивной подготовки является подведомственным министерству спорта Прикамья учреждением. Его руководителем был Петр Перминов.

Ранее URA.RU писало, что в конце 2019 года в учреждении несколько раз проводились обыски в связи с возможным хищением бюджетных средств. Деньги выделялись на реализацию нескольких госпрограмм. Впоследствии Федеральная налоговая служба заблокировала финансовые счета Центра спортивной подготовки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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