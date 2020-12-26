Финансист раскрыл, как накопить миллион долларов до пенсии

Каждый россиянин может накопить миллион долларов до пенсии, если начнет инвестировать. Об этом рассказал независимый финансовый консультант Роман Романюк.
«Нужно начинать инвестировать как можно раньше, делать это как можно дольше и инвестировать под максимальный процент, разумеется с приемлемым уровнем риска», —приводит слова финкосультанта REGNUM. По его словам, если заняться этим самостоятельно, то с 23 до 65 лет можно накопить миллион долларов, инвестируя по 154 доллара ежемесячно под 10% годовых. Он отметил, что при использовании услуг инвестиционных консультантов, доходность можно увеличить до 14% и тогда откладывать придется всего по 48 долларов в месяц.
Ранее доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич объяснил, что сейчас для того, чтобы иметь доходность больше 10% годовых, нужен не банковский вклад, а облигации или акции. При этом он подчеркнул, что подобные инвестиции требуют определенного уровня финансовой грамотности. Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг рекомендовал даже небольшие сбережения переводить в иностранные активы и не хранить в рублях, передает агентство Nation News.
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