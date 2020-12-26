Экономисты: какие продукты нужно срочно закупить перед 2021 годом

Петр Пушкарев считает, что в 2021 году могут подорожать конфеты, шоколад и другие сладости Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В начале 2021 года существенно подорожают алкоголь, вода и сладости. Об этом сообщила исполнительный директор «Инвестиционно-аграрного фонда» Марина Строгая.

«В первую очередь, в начале года подорожает алкоголь, так как с 1 января 2021 года повышаются акцизы (в среднем, на 4-5%)», — цитирует «Московский комсомолец» Строгую. По ее словам, больше всего подорожает шампанское и крепкие алкогольные напитки. Сильнее всего подорожает водка — на 5,7%.

Также в цене вырастет питьевая и минеральная вода, уверена Строгая. Она считает, что это связано с введением маркировки на продукты. Шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарев считает, что в 2021 году могут подорожать конфеты, шоколад и другие сладости. Цены могут повыситься на 10%, уверен он.

Кроме этого, с 1 января 2021 года вырастут ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в 2021 году не будет причин для роста цен на продукты, передает агентство Nation News.