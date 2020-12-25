25 декабря 2020

В России вырастут акцизы на бензин и моторное масло

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме АЗС. г. Курган, топливо, азс, заправка автомобиля, бензин
Правительство удержит рост цен на топливо на уровне инфляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 1 января следующего года ставки акцизов на бензины, дизельное топливо и моторные масла вырастут на 4%. При этом правительство пообещало сдержать рост цен на топливо на уровне не выше инфляции за счет действия механизма демпфера, а деньги, полученные от сбора акцизов, потратить на дорожное строительство.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ были приняты в октябре. «Ставки акцизов на бензины, дизельное топливо и моторные масла в начале 2021 года повысятся на 4% по сравнению с 2020 годом, до 13 624 рублей за тонну для бензинов ниже 5 класса, до 13 262 рублей за тонну для бензина 5 класса, до 9 188 за тонну для дизельного топлива, до 5 841 рубля за тонну для моторных масел», — пишет ТАСС.

Вице-премьер РФ Александр Новак, напоминает агентство, на встрече с президентом страны Владимиром Путиным говорил, что правительство не допустит роста цен на топлива выше инфляции. Механизм демпфера позволит сглаживать эффект влияния мировых цен и сдерживать их рост внутри страны. Суть этого механизма заключается в том, что даже при высоких ценах на нефть нефтеперерабатывающие заводы получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли. Деньги с акцизов, как отмечается, направляются на дорожное строительство, в том числе мостов и путепроводов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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