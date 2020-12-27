В Совфеде РФ раскрыли, как помочь миллионам пенсионеров с долгами

Валерий Рязанский рассказал, что для пенсионеров нужно увеличить срок погашения долгов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российские пенсионеры могут выбраться из долгов, если власти РФ и банки будут помогать им. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампред комитета Совфеда по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Чтобы помочь пожилым людям выбраться из долгов, банки должны подходить к каждой категории пенсионеров отдельно», — рассказал Рязанский. По его словам, для пенсионеров нужно создавать более длительный срок погашения долгов. Рязанский подчеркнул, что власти РФ будут принимать меры, если среди российских пенсионеров будет увеличиваться число должников.

Заместитель председателя Партии пенсионеров России Владимир Ворожцов во время разговора с журналистом URA.RU рассказал, что для помощи пенсионерам-должникам правительство РФ должно ввести именные продовольственные сертификаты. «Это специальная карта, на которую приходит определенное количество денег для покупки некоторых категорий товаров», — рассказал Ворожцов. По его словам, на сертификаты пенсионеры смогут покупать жизненно необходимые товары. Он считает, что это поможет сократить количество кредитов пенсионеров. Крупные торговые сети России, по его данным, уже поддержали эту инициативу.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов рассказали, что более миллиона российских пенсионеров являются должниками. 17% взысканий кредитов происходит среди пожилых граждан.

Как считает независимый финансовый консультант Роман Романюк, каждый россиянин может накопить миллион долларов до пенсии. Это возможно, если граждане начнут грамотно инвестировать.