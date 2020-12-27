27 декабря 2020

Беларусь и Россия решили вопрос о поставке нефти

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, нефтедобыча, силуэт, нефтяная вышка
В Беларуси рассказали о нефтяных контрактах в РФ Фото: media.gazprom-neft.ru

Россия и Беларусь подпишут все контракты по поставкам нефти до конца года. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мы договорились с правительством России, что не надо все „складывать под елочку“. По поставкам нефти в Беларусь идет процесс подписания контрактов с поставщиками […] уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Республику Беларусь будут подписаны», — сказал Головченко.

По словам премьер-министра, «в этом году какого-то накала, напряженности нет», решается все планово. При этом Головченко отметил, что Россия готова поставить Белоруссии максимальный объем нефти, белорусская сторона может переработать до 18 млн тонн в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь договорились о цене на поставки газа в 2021 году. Соглашение подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Цена за газ не раскрывается. Известно, что в 2020 году Россия продавала газ Беларуси по цене в 127 долларов за тысячу кубометров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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