Минкульт РФ предложил поменять правила посещения кинотеатров

Минкульт РФ подготовил пакет поправок в закон «О кинематографии». Документ регламентирует поведение зрителей в кинозалах.
Ведомство предложило установить запрет на видеозапись в кинозале, оружие, опасные предметы, вещества и лазерные указки. Кроме того, основаниями для удаления станут нарушение общественного порядка, нанесение ущерба имуществу кинотеатра или несоблюдение иных правил работы заведения. Также документ устанавливает условия возврата билетов. Зрители смогут это сделать до начала сеанса в соответствии с действующим в кинотеатре регламентом. В случае отмены сеанса клиент сможет вернуть свои средства в течение семи дней. Вступление в силу изменений запланировано на 1 сентября 2021 года.
Несколько месяцев в России не работали кинотеатры. В марте вице-премьер Татьяна Голикова дала губернаторам регионов РФ распоряжение закрыть все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры для детей из-за распространения коронавируса.
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