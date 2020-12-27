В Кургане приостановлено дело о взятке экс-замгубернатора

Романа Ванюкова признали виновным по четырем эпизодам взяточничества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело о взятке бывшего вице-губернатора Зауралья

Судебные разбирательства по делу бизнесмена Сергея Морева, которого обвиняют во взятке экс-замгубернатора Курганской области Роману Ванюкову, приостановлены из-за болезни подсудимого. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие».

«Производство по делу приостановлено. Обвиняемый тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением», — отмечается в картотеке. Дата, когда судебные заседания по делу Морева возобновятся, пока не определена.

Производство по этому делу приходится приостанавливать уже не в первый раз. Так, из-за болезни Морева заседания не проводились с 14 августа по 30 сентября и с 27 октября по 23 ноября. Получить комментарии Морева URA.RU не удалось — в распоряжении редакции нет его телефона.

Уголовное дело в отношении бизнесмена возбуждено по п.«б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). В марте Морев выступал свидетелем в суде по делу Ванюкова. Он признался, что давал деньги Олегу Пархаеву (которого следствие считает посредником), но это не была взятка. В июне городской суд признал Ванюкова виновным в четырех взятках, одна из них — от Морева. В сентябре областной суд оставил этот приговор без изменений. При этом Ванюков настаивал, что не брал взятку от Морева, но частично признавал три другие взятки.