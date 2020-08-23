Дело о взятке курганскому экс-замгубернатора приостановлено

Судебные разбирательства по делу курганского бизнесмена Сергея Морева, которого обвиняют во взятке бывшему замгубернатора Курганской области Роману Ванюкову, приостановлены в связи с тяжелой болезнью подсудимого. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие».
«Производство по делу приостановлено. Обвиняемый тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением», — сообщается в картотеке. С середины июля судебные заседания приходилось переносить, так как подсудимый не являлся в суд из-за болезни.
В пресс-службе Курганского городского суда URA.RU это подтвердили. Заседания возобновятся, когда здоровье Морева позволит это сделать. Диагноз подсудимого не раскрывается. Получить комментарии Морева URA.RU не удалось — в распоряжении редакции нет его телефона.
Уголовное дело в отношении бизнесмена возбуждено по п.«б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). 30 июня суд признал Ванюкова виновным в четырех взятках, одна из них — от Морева. Адвокаты бывшего замгубернатора пытаются обжаловать приговор в Курганском областном суде и просят оправдать подзащитного по эпизоду со взяткой от Морева. Сам Морев ранее признавался, что давал деньги бизнесмену Олегу Пархаеву (следствие считает его посредником), но это не было взяткой Ванюкову.
Ранее URA.RU сообщало, что компании «МостДорРесурс» и «Стройиндустрия-7», связанные с Моревым, оштрафованы на миллион рублей каждая. Мировой суд признал деньги, переданные Моревым Ванюкову, незаконным вознаграждением в интересах указанных юридических лиц.
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