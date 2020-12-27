Проректор челябинского вуза умер от коронавируса

Церемония прощания с Виктором Бабюком по медицинским показаниям будет закрытой Фото: пресс-служба ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского

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В Челябинске умер от коронавируса проректор Южно-Уральского института искусств, профессор Виктор Бабюк. Об этом сообщили источники URA.RU в академических кругах.

«Виктор Федорович [Бабюк] заболел вместе с супругой. У нее анализ выявил коронавирус, проректор был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Сначала его состояние улучшилось, но потом вдруг резко стало хуже», — рассказал собеседник агентства.

«Проректор по художественно-творческой работе ЮУрГИИ Виктор Бабюк скончался в больнице в минувшие выходные. Министерство и администрация вуза выражают соболезнование родным и близким», — сообщили URA.RU в министерстве культуры региона. «По медицинским показаниям открытая гражданская панихида не состоится», — добавили также в пресс-службе ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского.

В 1989 году Бабюк окончил Ростовский государственный музыкально-педагогический институт (ныне Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова), выступал как исполнитель с сольными концертными программами. Перейдя на преподавательскую работу, воспитал целый ряд лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, областных конкурсов. Регулярно проводил мастер-классы в Челябинске и Челябинской области.