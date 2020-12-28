Президент России Владимир Путин не мог планировать свою вакцинацию от коронавируса, пока Минздрав не разрешил ставить прививки людям старше 60 лет. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Без такого заключения де-юре и де-факто президент не мог планировать свою вакцинацию. Он сказал, что будет вакцинироваться, и скажет, когда и как это произошло», — заявил Песков.
Промедление президента России в вопросе вакцинации никак не отражается на доверии россиян к препарату от COVID-19, отметил представитель Кремля. Песков напомнил, что во всех регионах РФ уже идет вакцинация. «Процесс будет осуществляться нарастающими темпами. Наращиваются и возможности производителей вакцины. Процесс производства уже отлажен. Это позволяет быть уверенными, что в оставшиеся дни года и в начале последующего объем будет увеличен», — заключил Песков.
Ранее врачи рассказывали, что перед вакцинацией гражданам старше 60 лет обязательно нужно убедиться в ремиссии всех хронических заболеваний. Кроме того, важно не употреблять алкоголь за несколько дней до и после процедуры, а также соблюдать все меры санитарной безопасности.
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