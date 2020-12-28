Ученые назвали важные условия вакцинации от COVID для пожилых

Перед вакцинацией от коронавируса людям старше 60 лет необходимо дождаться ремиссии всех хронических заболеваний. Ставить прививку при обострениях опасно. Кроме того, важно не употреблять алкоголь и соблюдать меры предосторожности. Об этом URA.RU заявили врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и вирусолог, инфекционист Николай Малышев.
«Главное — не ходить на прививку при обострениях любых хронических заболеваний. Дождитесь ремиссии. Второе — нельзя вакцинироваться, если вы заболели чем-то прямо сейчас, к примеру, ОРВИ», — заявил URA.RU Болибок.
Россияне старше 60 лет должны привиться как можно скорее, добавил вирусолог и инфекционист Николай Малышев. «Еще два условия — во-первых, не пить за три дня до и три дня после прививки. И второе — после вакцинации продолжать соблюдать все меры предосторожности, то есть носить маски, соблюдать дистанцию, избегать мест массового скопления людей. И не бояться», — сказал URA.RU Малышев.
В целом вакцинация против COVID не несет каких-то особенных рисков для людей старшего поколения, отметил врач. «Здесь, как и с другими прививками, ничего необычного опасаться не стоит. Если человек дожил до 70-80 лет, это в целом говорит о том, что у него крепкое здоровье», — заключил Болибок.
Запись на вакцинацию для пожилых граждан открылась в Москве 28 декабря. Также право поставить прививку получили сотрудники сферы общепита, ЖКХ, правоохранительных органов и спорта.
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