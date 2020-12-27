В ЯНАО назревает скандал из-за сноса гаражей

Власти решили освободить территорию ГСК под строительство домов и спортзала Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ЯНАО разгорается скандал между администрацией Лабытнанги и горожанами, которые вступили в гаражный кооператив. Проблемы начались год назад. Власти тогда решили снести 300 гаражей для строительства домов и спортзала. О конфликте URA.RU рассказали местные жители.

Как выяснилось, из 300 владельцев гаражей только порядка 40 вступили в кооператив. Им удалось прийти к консенсусу с администрацией. «Нам была предоставлена другая территория и время, чтобы перевезти гаражи. Однако, из-за того, что мэрия Лабытнанги не до конца отсыпала место под постройки, пришлось делать это самим», — на правах анонимности рассказал агентству URA.RU один из собственников. В итоге, члены кооператива не успели перевезти имущество вовремя. Из-за сильных морозов конструкции вмерзли в землю. Собственники попросили дать им время до весны и власти согласились.

«Мы договорились, в администрации сказали, что никаких проблем, все люди, все понимают. А теперь перед самым новым годам всех начали вызывать в суд. В суде мы спокойно также решили этот вопрос, нам дали время. Но перед самым новым годом нам приходится расставаться со своими деньгами из-за судебных издержек. Хотя это администрация нас вызывает. Нам говорили, что будут вызывать в суд, но это будет формальностью, а уж о том, что деньги платить придется — точно не предупреждали. Это не очень человечно», — на правах анонимности рассказал агентству URA.RU один из собственников.

На момент публикации получить комментарий в администрации Лабытнанги не удалось. На звонки и письмо корреспондента там не ответили.