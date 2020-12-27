В тюменском районе сменился прокурор

Прокурором Юргинского района назначен Рустам Ишметов Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Прокурором Юргинского района Тюменской области назначен Рустам Ишметов. Информацию об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее эту должность занимал Илья Овсянников.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации младший советник юстиции Ишметов Рустам Туктасынович назначен на должность прокурора Юргинского района сроком на пять лет», — указано на официальном сайте прокуратуры Тюменской области.

Рустам Ишметов родился в 1990 году в г. Тобольске. В 2012 году окончил институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии. В октябре 2012 года принят на должность помощника прокурора Сорокинского района. В мае 2015 года назначен заместителем прокурора этого же района. С декабря 2015 года по декабрь 2016 года проходил военную службу по призыву.