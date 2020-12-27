27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

В тюменском районе сменился прокурор

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны
Прокурором Юргинского района назначен Рустам Ишметов Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Прокурором Юргинского района Тюменской области назначен Рустам Ишметов. Информацию об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее эту должность занимал Илья Овсянников.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации младший советник юстиции Ишметов Рустам Туктасынович назначен на должность прокурора Юргинского района сроком на пять лет», — указано на официальном сайте прокуратуры Тюменской области.

Рустам Ишметов родился в 1990 году в г. Тобольске. В 2012 году окончил институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии. В октябре 2012 года принят на должность помощника прокурора Сорокинского района. В мае 2015 года назначен заместителем прокурора этого же района. С декабря 2015 года по декабрь 2016 года проходил военную службу по призыву.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...