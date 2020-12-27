Дети курганской «Рублевки» остались без новой школы

Построенная в Курганской области школа может не открыться для школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Эверест», которая построила школу в селе Кетово, известном в качестве курганской «Рублевкой», отказалась продавать объект. Администрация района три раза направляла предложения, которые были отвергнуты. Об этом на пресс-конференции, посвященной нацпроектам, рассказал директор департамента образования области Андрей Кочеров.

«Сумма не устраивает инвесторов, хотя мы действуем в рамках законодательства и выделенных по нацпроекту средств. 738 млн рублей [на выкуп школы] — обозначена независимым экспертом. Оценка прошла экспертизу в Москве. На основании этого и было сделано предложение», — пояснил Кочеров.

С его слов, школу должны были построить в 2019 году. Но акт ввода подписан 29 сентября 2020 года. Строительство затянулось по вине застройщика, считает Кочеров. После отказа инвестора продавать объект, департамент сообщил об этом в прокуратуру Курганской области и в Минпросвещения РФ.

Инсайдер из правительства пояснил: застройщик объяснил свою позицию тем, что взял средства на строительство школы в кетовском банке «под очень большие проценты». «Они хотят почти 1 млрд рублей. Но при чем тут регион? У кого мы должны взять средства, чтобы покрыть эти необдуманные расходы? У простых жителей? Даже если бы у федерального центра или у региона нашлись внезапно лишние 300 млн рублей, мы бы не смогли их дать. У нас отсутствуют для этого правовые основания», — пояснил источник.

В случае, если инвестор откажется от заключения договора, власти будут вынуждены вернуть федеральные средства по нацпроекту в Москву. Директор компании «Эверест» Андрей Лушников заявил URA.RU по телефону, что ему некогда разговаривать.