Общество

ЖКХ и Городская среда

В Кургане нашли заброшенный участок, где горожане просят сделать корт

18 ноября 2025 в 22:46
В Кургане обнаружили пустырь, на котором можно построить спортплощадку

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Восточном микрорайоне Кургана находится заросший травой участок, который подходит для строительства спортплощадки или корта. Об этом URA.RU рассказали горожане.

«На улице Макаренко рядом с библиотекой имени Достоевского имеется пустырь, который принадлежит городу. Когда-то там была спортплощадка, хотелось бы ее восстановить или сделать корт для молодежи. Скоро зима, а в микрорайоне нет ни одного хоккейного корта», — сообщили курганцы.

В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

В последние годы в Кургане активно развивают инфраструктуру для активного отдыха: в Центральном парке культуры и отдыха появился спортивный уголок, а ранее были предприняты другие шаги по созданию новых досуговых пространств. Инициатива жителей Восточного микрорайона о строительстве спортплощадки или корта может стать очередным шагом в этом направлении.

Комментарии (1)
  • Евгений
    18 ноября 2025 22:52
    Есть там действительно пустырь, на котором была волейбольная площадка, а сейчас нет ничего - трава по пояс. Корт нужен.
