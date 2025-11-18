В Кургане нашли заброшенный участок, где горожане просят сделать корт
В Кургане обнаружили пустырь, на котором можно построить спортплощадку
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Восточном микрорайоне Кургана находится заросший травой участок, который подходит для строительства спортплощадки или корта. Об этом URA.RU рассказали горожане.
«На улице Макаренко рядом с библиотекой имени Достоевского имеется пустырь, который принадлежит городу. Когда-то там была спортплощадка, хотелось бы ее восстановить или сделать корт для молодежи. Скоро зима, а в микрорайоне нет ни одного хоккейного корта», — сообщили курганцы.
В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
В последние годы в Кургане активно развивают инфраструктуру для активного отдыха: в Центральном парке культуры и отдыха появился спортивный уголок, а ранее были предприняты другие шаги по созданию новых досуговых пространств. Инициатива жителей Восточного микрорайона о строительстве спортплощадки или корта может стать очередным шагом в этом направлении.
- Евгений18 ноября 2025 22:52Есть там действительно пустырь, на котором была волейбольная площадка, а сейчас нет ничего - трава по пояс. Корт нужен.