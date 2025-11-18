В Кургане нашли заброшенный участок, где горожане просят сделать корт

В Кургане обнаружили пустырь, на котором можно построить спортплощадку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Восточном микрорайоне Кургана находится заросший травой участок, который подходит для строительства спортплощадки или корта. Об этом URA.RU рассказали горожане.

«На улице Макаренко рядом с библиотекой имени Достоевского имеется пустырь, который принадлежит городу. Когда-то там была спортплощадка, хотелось бы ее восстановить или сделать корт для молодежи. Скоро зима, а в микрорайоне нет ни одного хоккейного корта», — сообщили курганцы.

В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.