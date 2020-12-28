Минюст России впервые включил физлиц в список иноагентов

Минюст РФ расширил список иностранных СМИ, выполняющих функции иноагентов. В него впервые попали физические лица.
Согласно опубликованной на сайте ведомства информации, в список иноагентов были включены участница арт-группы «Родина» Дарья Апахонич, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, журналист Сергей Маркелов, правозащитник Лев Пономарев и журналистка Людмила Савицкая.
Несколько дней назад Минюст РФ внес в список иностранных СМИ, выполняющих функции иноагентов благотворительный фонд «Сверча», красноярскую общественную организацию «Мы против СПИДа» и некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан». Кроме того, ведомство отказало челябинскому общественному движению «Вместе» в исключении из соответствующего реестра.
Ранее стало известно, что под действия закона об иноагентах может попасть блогер Алексей Навальный. Согласно документу, в реестр имеют право включить физическое лицо, занимающееся политической деятельностью на деньги, полученные из-за рубежа.
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