27 декабря 2020
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На нефтяном месторождении в ХМАО вспыхнул пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, лесной пожар, дерево
В ХМАО горит газокомпрессорная станция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Газокомпрессорная станция загорелась на Южно-Ягунском нефтяном месторождении в ХМАО. Причины ЧП предстоит выяснить, сообщает местное МЧС.

«Поступило сообщение о возгорании в машинном зале на газовой компрессорной станции на месторождении в Сургутском районе на расстоянии 30 км от города Когалыма», — сказано на сайте ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 17:29 по местному времени. Пострадавших нет, строениям, которые находятся рядом с местом возгорания ничего не угрожает, уточнили в «Лукойле».

К тушению пожара привлечены 58 человек, из них 30 — сотрудники МЧС. Также огонь тушат 16 единиц техники, восемь из которых принадлежат спасателям. Причины ЧП предстоит расследовать после ликвидации огня. Очевидцы уже слили в сеть ролики со столбами огня, возникшими при пожаре. Люди поражены происходящим.

Недавно также сгорел нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре, напоминает агентство Nation news. Ранее, на дочернее предприятие «Газпрома» в ЯНАО завели дело из-за пожара на газопроводе. Кроме того, в начале декабря в Татарстане сгорел резервуар с нефтью объемом в 20 тысяч кубометров, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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