В ЯНАО на югорскую дочку «Газпрома» завели дело

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На аварийном участке подача газа была приостановлена Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания «Газпром трансгаз Югорск» и ее директор стали фигурантами административного дела из-за аварии на магистральном газопроводе в ЯНАО. Как сообщает ямальская природоохранная прокуратура, обслуживающее газопровод предприятие нарушило требования промышленной безопасности.

«Вопреки требованиям законодательства предприятие в течение года эксплуатировало участок трубопровода без реализации необходимых мероприятий о промышленной безопасности», — говорится в сообщении надзорного органа, проводившего проверку по факту ЧП. На предприятии использовалась неактуальная схема оповещений о ЧС, а органы прокуратуры о случившемся уведомлены не были.

В результате аварии произошло сверхнормативное воздействие на атмосферный воздух, говорится в материалах проверки. Генеральному директору предприятия Петру Созонову было внесено представление прокуратуры, а в отношении предприятия и одного из его должностных лиц были возбуждены административные дела по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ — «нарушение требований промышленной безопасности».

Авария, о которой идет речь, произошла 2 ноября 2020 года на 60,5 км магистрального газопровода «Ямбург-Западная граница СССР» (газопровод «Прогресс»). На месте разрыва трубы произошел пожар, в результате подачу газа на участке с 32 по 60 км пришлось перекрывать.

По данным СМИ, это далеко не первая авария на трубопроводах «Газпрома» с начала года. Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ООО «Газпром трансгаз Югорск», на момент публикации ответ не поступил.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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