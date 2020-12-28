28 декабря 2020
27 декабря 2020

В Тюмени скончалась известный врач

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Татьяна Дроздова ушла из жизни в возрасте 76 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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В Тюмени ушла из жизни заслуженный врач РФ Татьяна Дроздова. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского медуниверситета. Преподавателю было 76 лет.

«На 77 году жизни скончалась заслуженный врач Российской Федерации, педагог, доцент кафедры инфекционных болезней Тюменского ГМУ Татьяна Георгиевна Дроздова», — говорится в сообщении пресс-службы. В вузе медик проработала более 45 лет.

Татьяна Дроздова стояла у истоков организации службы инфекционных болезней у детей в Тюменской области. На протяжении многих лет активно занималась научно-исследовательской работой. Как сообщили в вузе, прощание с Татьяной Георгиевной состоится 29 декабря.

Ранее URA.RU писало об уходе из жизни двух других преподавателей тюменского ГМУ. Причиной их смерти, по предварительным данным, стал коронавирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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