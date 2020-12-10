Коллеги и студенты скорбят по Евгению Иванову Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени скоропостижно скончался доцент кафедры хирургических болезней ТюмГМУ Евгений Иванов. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета.

«10 декабря на 59 году ушел из жизни кандидат медицинских наук, доцент Евгений Владимирович Иванов. В Тюменском государственном медицинском университете он проработал более 20 лет. Евгений Владимирович активно занимался научно-исследовательской работой, соавтор учебника „Введение в ангиологию и сосудистую хирургию“, изданного впервые для медицинских вузов. На высоком профессиональном уровне вел занятия со студентами», — сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета.

В группе «Подслушано ТюмГМУ» в соцсети «ВКонтакте» о смерти Евгения Иванова высказались студенты. «У меня просто нет уже слов, даже презирать нет сил. Сергей Михайлович Пантелеев, Евгений Владимирович Иванов. Сколько еще наших преподавателей должны заболеть? Скольких еще должно не стать, чтобы закрыть наконец университет на дистанционное обучение?!», — такое сообщение появилось на стене группы.

Сергей Пантелеев — еще один профессор ТюмГМУ, он ушел из жизни в июле, в возрасте 68 лет. Имя педагога внесено в «Список памяти» медработников, погибших во время пандемии COVID-19. Тогда университет не стал комментировать причину смерти педагога. На вопрос URA.RU — виноват ли коронавирус в гибели Евгения Иванова, в пресс-службе вуза отреагировали также.