ФСБ изъяла кокаин из Южной Америки на миллиард рублей. Видео

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Генеральная репетиция парада 9 мая Челябинск, фсб
Наркокурьеры перевозили кокаин из Латинской Америки в Россию и Европу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ России и управления по борьбе с наркотиками Минюста США выявили преступное сообщество, которое занималось контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию и Европу. У подозреваемых изъяли 330 килограммов наркотиков на один миллиард рублей.

Еще в мае силовики вышли на наркокурьера в Санкт-Петербурге, у которого был найден килограмм кокаина. Постепенно правоохранители вышли на членов преступной группировки, которые перевозили наркотики из Латинской Америки в Россию и Европу.

«На заключительном этапе операции, несмотря на применение наркодельцами повышенных мер конспирации и различных ухищрений, в ноябре на территории Московской области выявлен тайник, в ходе осмотра которого обнаружено не менее 295 килограмм названного наркотика», — говорится в сообщении на сайте ФСБ. Всех членов банды арестовали, на них завели уголовные дела.

Несколько лет назад произошел международный «кокаиновый» скандал. Власти Аргентины заявили, что в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе были обнаружены 12 чемоданов с 398 килограммами кокаина. Партия наркотиков должна была отправиться в Россию, пишет RT. В организации контрабанды подозревается бизнесмен Андрей Ковальчук, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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